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Ariadna Ayala recibe al secretario de Educación en jornada ciudadana

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Foto: Ayuntamiento de Atlixco.

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, encabezó la recepción del secretario de Educación Pública del estado, Manuel Viveros Narciso, durante la jornada de atención ciudadana “Por Amor a Puebla”, estrategia que acerca servicios y trámites a la población.

Durante el encuentro, destacó que estas acciones fortalecen la cercanía entre gobierno y ciudadanía, bajo una visión humanista que prioriza la atención directa y permanente.

Subrayó que la educación es eje fundamental para el desarrollo del municipio, al ser la herramienta clave para formar generaciones con valores, compromiso social y sentido de responsabilidad.

Asimismo, reconoció la labor de maestras y maestros como actores clave en la formación de ciudadanos, reiterando el respaldo de su administración al sector educativo.

Por su parte, el secretario Manuel Viveros Narciso informó que se instalaron 17 mesas de atención, con el objetivo de acercar servicios educativos a la población y fortalecer el desarrollo social a través de la educación.

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