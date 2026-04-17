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Ariadna Ayala anuncia convocatoria para “Carrera del Bebé” en Atlixco

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La Ariadna Ayala, presidenta de Atlixco, anunció la convocatoria para la “Carrera del Bebé 2026”, iniciativa que impulsa la actividad física y la convivencia familiar desde la infancia.

El evento se realizará el 26 de abril a las 9:30 horas en el Centro de Convenciones, con cupo limitado a 200 participantes e inscripción gratuita a través de la Jefatura de Deporte y Juventud.

Las categorías estarán divididas por edad y habilidades, desde bebés que gatean hasta quienes ya corren, promoviendo el desarrollo motriz de manera lúdica.

La Ariadna Ayala, presidenta de Atlixco, destacó que esta actividad busca fortalecer hábitos saludables desde temprana edad, además de incentivar la participación familiar. Todos los participantes recibirán obsequios y participarán en una rifa.

Consulta las bases en este enlace.

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