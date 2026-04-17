Camión de volteo se sale de carretera en la México–Puebla

Un accidente sobre la autopista México–Puebla se presentó la tarde de este jueves, esto debido a que un camión de volteo terminara fuera de la carpeta asfáltica a la altura de La María, con dirección hacia San Felipe.

Los primeros reportes señalan que el conductor habría perdido el control de la unidad debido a una mala maniobra, lo que provocó que el vehículo se saliera del camino.

Automovilistas que transitaban por la zona alertaron a los servicios de emergencia, quienes acudieron para brindar atención y asegurar el área.

Hasta el momento no se ha confirmado el estado de salud del operador ni si hay más personas lesionadas. Sin embargo, la circulación se ha visto afectada en el tramo, por lo que se recomienda manejar con precaución.

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