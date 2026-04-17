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VIDEO: Regidores y familiares protagonizan pelea a golpes en Hueyotlipan

Por:
Amaury Jiménez
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Fuentes extraoficiales señalan que ya se presentaron denuncias ante las instancias correspondientes.

La tarde del miércoles, durante la Jornada de Esterilización realizada en las instalaciones del DIF municipal de Santiago Tomás Hueyotlipan, varios regidores y sus familiares protagonizaron una pelea a golpes que fue grabada por testigos.

En videos difundidos en redes sociales se observa cómo los regidores protagonizaron una riña.

Aunque hasta el momento no se ha dado a conocer el motivo que originó el conflicto, en el video se puede apreciar cómo los regidores, principalmente mujeres, comienzan a hacerse de palabras y minutos más tarde llegan a los golpes.

La situación generó que horas más tarde el Ayuntamiento de Santo Tomás Hueyotlipan emitiera un comunicado oficial en el que rechazó categóricamente la trifulca registrada entre sus servidores públicos.

Además, fuentes extraoficiales señalaron que ya se presentaron denuncias ante las instancias correspondientes para esclarecer los hechos.

Por su parte, pobladores expresaron su indignación en redes sociales y calificaron como “vergonzoso” el comportamiento de quienes deberían velar por el bienestar de la comunidad.

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