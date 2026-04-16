Congreso de Puebla recibe tres iniciativas para derogar Ley de Ciberasedio

El Congreso de Puebla recibió tres iniciativas para derogar el artículo 480 del Código Penal del Estado que tipifica el Ciberasedio como delito, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró su invalidez.

Tras la determinación de la Corte, emitida el pasado martes, diputadas Movimiento Ciudadano (MC), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido del Trabajo (PT) propusieron su eliminación del marco jurídico.

Las iniciativas fueron presentadas por la petista Esther Martínez Romano, la panista Susana Riestra Piña y la representante legislativa de MC, Fedrha Suriano Corrales.

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#Puebla 🗣️ La diputada local de Movimiento Ciudadano, Fedrha Suriano, pidió acelerar la aprobación de su iniciativa para sancionar hasta con 8 años de prisión la complicidad de empleados bancarios en robos a cuentahabientes.



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Actualmente, el ciberasedio se define como el hostigamiento, intimidación u ofensa sistemática a una persona a través de redes sociales o medios digitales, con sanciones que van de 11 meses a tres años de prisión.

El delito, aprobado en julio de 2025 por el Congreso local, fue considerado ambiguo por el Pleno de la Corte, al determinar su falta de precisión y un riesgo para la libertad de expresión.

PAN pide no sobrelegislar

Tras la sentencia del máximo tribunal, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pável Gaspar Ramírez, anunció la creación de una nueva figura jurídica que sustituya al ciberasedio.

Al respecto, la diputada Susana Riestra calificó como innecesario crear un nuevo delito, pues sostuvo que la SCJN invalidó la norma precisamente porque ya existía el ciberacoso, generando una duplicidad. Riestra urgió a fortalecer las leyes vigentes en lugar de “sobrelegislar”.

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Señaló que, desde la aprobación el año pasado, pusieron sobre la mesa la necesidad de corregir el tipo penal de ciberacoso antes de inventar términos similares que terminan debilitando el sistema de justicia.

“Es más que claro que no es necesario crear un delito más, lo dijimos hace un año, existía duplicidad en la norma, pusimos sobre la mesa que se instalan mesas de trabajo y se corrigiera el ciberacoso para que no hubiera una duplicidad”, declaró.

#Puebla 🗣️ La diputada local del PAN, Susana Riestra, consideró innecesario crear una nueva figura jurídica para sustituir el Ciberasedio, tras el anuncio del presidente Pavel Gaspar.



Apuntó que la protección digital ya está considerada en el delito de ciberacoso, por lo que… pic.twitter.com/pmSAf7u5fZ — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) April 16, 2026

Editor: Renato León

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