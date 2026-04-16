Capacitan a servidores de Texmelucan en derechos humanos

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, a través de la Sindicatura y la Dirección de Asuntos Jurídicos, organizó la capacitación en materia de Derechos Humanos, Gestión de Conflictos y Comunicación Asertiva, con el objetivo de fortalecer los conocimientos, habilidades y competencias de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, así como de funcionarios municipales.

La capacitación fue impartida por Jacqueline Sánchez Roja, quien es capacitadora y secretaria técnica ejecutiva de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, en la que compartió las herramientas necesarias para que los servidores públicos desempeñen sus labores con apego al respeto de los derechos humanos.

El alcalde Juan Manuel Alonso llamó a los uniformados a actuar con responsabilidad y respeto en los procesos policiales, en cumplimiento de la ley; añadió que la formación policial es indispensable para fortalecer la confianza en la ciudadanía.

La síndica municipal, Alma Delia Cruz Alvarado, resaltó la importancia de fortalecer las capacidades, la profesionalización y el actuar de los servidores públicos con ética y responsabilidad.

En este evento se contó con la presencia del Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Kevin Rembrandt Bernal Pérez, y funcionarios municipales.

El Gobierno Municipal, que encabeza Juan Manuel Alonso, refrenda su compromiso de seguir generando acciones para promover la protección de los derechos humanos, el respeto y los principios de legalidad con el objetivo de preservar el orden público en el municipio.

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