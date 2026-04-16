Cuautlancingo: detienen a hombre que consumía sustancias en moto robada

La Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil del municipio de Cuautlancingo informa que, como resultado de los recorridos permanentes de seguridad y vigilancia, se logró la detención de un masculino por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, así como el aseguramiento de una motocicleta con reporte de robo.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Andador Primera de Mayo, en la junta auxiliar de Sanctorum, donde elementos de la corporación observaron a un masculino a bordo de una motocicleta color negro, sin placas de circulación, quien se encontraba consumiendo presuntamente sustancias ilícitas en la vía pública.

Durante la inspección preventiva, se le localizaron entre sus pertenencias cinco bolsas de plástico transparente que contenían hierba seca con características similares a la marihuana, así como un encendedor y un objeto metálico.

Asimismo, al verificar los datos de la motocicleta, se confirmó que cuenta con reporte de robo con fecha del 14 de diciembre de 2025, bajo el número de carpeta de investigación CGEIR/PUEBLA/ORIENTE-I/015017/2025, por lo que la unidad fue asegurada y puesta a disposición de la autoridad correspondiente.

Derivado de estos hechos, quien se identificó como Felipe de Jesús “N”, de 31 años de edad, fue informado de su situación jurídica y puesto a disposición del Agente del Ministerio Público por su probable participación en delitos contra la salud y por la detentación de vehículo con reporte de robo.

La SSCyPC reafirma su compromiso con la seguridad y el bienestar de las y los ciudadanos, fortaleciendo acciones que contribuyan a la prevención del delito y al cumplimiento de la ley.

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