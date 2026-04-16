Motociclista pierde la vida tras accidente en Venustiano Carranza

Un joven motociclista perdió la vida tras accidentarse en la carretera que comunica Estrella Roja con La Uno, en el municipio de Venustiano Carranza. Aunque fue llevado con vida al Hospital Integral, el hombre murió horas después.

Se trató de Luis Enrique “L”, de 30 años, quien, de acuerdo con las autoridades, fue encontrado cerca de las 21:00 horas del miércoles muy cerca del panteón de Estrella Roja, tras un reporte ciudadano.

Aunque no se han dado a conocer más detalles, la víctima viajaba a exceso de velocidad, perdió el control de la unidad y se salió de la carretera, chocando contra un árbol. Las lesiones fueron graves: al momento de la revisión, presentó fracturas y heridas que le provocaron la muerte.

El hoy occiso tenía su domicilio en calle Francisco Villa, colonia Centro, en La Uno. Fue trasladado al Hospital Integral, sin embargo, sus lesiones eran graves, por lo que falleció.

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