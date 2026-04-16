MC pide reactivar iniciativa contra complicidad bancaria en asaltos

Ante la reciente ola de asaltos en Puebla capital, la diputada local de Movimiento Ciudadano (MC), Fedrha Suriano Corrales, pidió “descongelar” su iniciativa para castigar penalmente a los empleados bancarios que actúen como cómplices en robos a cuentahabientes.

Este jueves, calificó como “preocupante” la escalada de violencia en la Avenida Juárez, donde en los últimos días se han contabilizado cuatro asaltos con un botín acumulado que supera el millón de pesos.

La legisladora subrayó que los hechos han dañado la tranquilidad de los ciudadanos y exigen una respuesta que vaya más allá del programa de acompañamiento bancario.

La iniciativa de Suriano Corrales, presentada en mayo de 2025, propone de 3 a 8 años de cárcel para empleados de sucursales que filtren datos o se coludan con asaltantes.

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Además de multas que oscilan entre las 40 y 400 Unidades de Medida y Actualización (UMA), a fin de combatir el modus operandi donde el criminal sabe exactamente quién lleva el efectivo, la cantidad y en qué ventanilla lo retiró.

Aunque la diputada reconoció que el programa de acompañamiento bancario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) es una herramienta útil, señaló que la magnitud del problema ha rebasado la capacidad operativa.

En ese sentido, urgió a las comisiones del Congreso local a dejar de retrasar el dictamen, ya que el robo a cuentahabiente y otros delitos del fuero común afectan el patrimonio diario de las familias.

“A pesar de los programas que son muy atinados y afortunadamente existen, son insuficientes; la gente ha dejado de tener confianza en las instituciones”, expresó.

#Puebla 🗣️ La diputada local de Movimiento Ciudadano, Fedrha Suriano, pidió acelerar la aprobación de su iniciativa para sancionar hasta con 8 años de prisión la complicidad de empleados bancarios en robos a cuentahabientes.



La legisladora consideró preocupante el incremento de… pic.twitter.com/7yNktxIiLA — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) April 16, 2026

Editor: César A. García

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