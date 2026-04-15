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miércoles, abril 15, 2026
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Liberan a “El Pavón”, presunto líder huachicolero en Puebla

Por:
Alejandra Olivera
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La SSP de Puebla confirmó la liberación de Marco Antonio N., “El Pavón”. / Foto: Redes.

Marco Antonio N., alias “El Pavón”, fue puesto en libertad el martes 14 de abril, pese a ser señalado como líder huachicolero y un líder de autogobierno al interior del penal de San Miguel, ubicado en la capital poblana.

Así lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla, Francisco Sánchez González, quien señaló que la liberación del generador de violencia es responsabilidad de la autoridad judicial.

El Pavón fue detenido en 2022 por elementos en la colonia Santa María al ser identificado como presunto líder de una banda conocida como “Los AG”, relacionada con actividades de narcomenudeo en la zona metropolitana.

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En 2025, se difundieron en redes sociales las imágenes de una presunta fiesta al interior del penal, que presuntamente fue organizada por “El Pavón”, con la anuencia de custodios.

Además, familiares de internos han denunciado supuestos actos de soborno en los que estaría implicado Marco Antonio N.

Editor: César A. García

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