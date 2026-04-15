SSP Puebla pide a mandos operativos actuar con institucionalidad

El secretario de Seguridad Pública de Puebla, Francisco Sánchez González, informó que realizó un llamado a los 25 mandos operativos provenientes de la Marina y la Sedena que están a cargo de direcciones de seguridad pública municipal, para que mantengan un desempeño institucional, responsable y eficiente.

El funcionario enfatizó que respeta la vida personal de los elementos; sin embargo, subrayó que quienes encabezan tareas de seguridad tienen claras sus obligaciones.

En ese sentido, señaló que recientemente sostuvo un encuentro con los 25 mandos de la Marina y Sedena, a quienes pidió comportarse institucionalmente y cumplir con las tareas que les corresponden.

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Incluso el vicealmirante mencionó que, por su jerarquía dentro de la Marina, tiene facultades para evaluar y llamar la atención de sus subordinados, por lo que las observaciones a dichos mandos son permanentes cuando se detectan áreas de mejora.

Lo anterior, al reconocer que ya se habían atendido reportes previos sobre el comportamiento de Juan Alberto Domínguez López, director de Seguridad Pública de Acatlán de Osorio, a quien se relaciona sentimentalmente con la alcaldesa Guadalupe Bárcenas.

El vicealmirante sostuvo que no le corresponde hablar de la vida personal de las autoridades municipales, pero sí tiene la obligación de verificar que el desempeño del mando a cargo sea eficiente y responsable.

🗣️ Sánchez González indicó que hizo un llamado a los 25 mandos de la Marina y Ejército en Puebla a actuar.



institucionalmente, tras los señalamientos de una supuesta relación sentimental entre la alcaldesa de Acatlán y su director de seguridad pública. pic.twitter.com/mELhvEyHY7 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) April 15, 2026

Editor: César A. García

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