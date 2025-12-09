Analizan en Congreso ecosistemas migratorios y su impacto en Puebla

En el marco de la conmemoración por el Día Internacional del Migrante, en el Congreso del Estado se llevó a cabo el conversatorio denominado “Ecosistemas migratorios: innovación, educación y desarrollo en Puebla”, donde participaron el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pavel Gaspar Ramírez, y la diputada Araceli Celestino Rosas.

Durante su intervención, el presidente destacó que el Poder Legislativo mantendrá su apertura con las personas migrantes, a través de foros, mesas de trabajo y espacios de diálogo, a fin de escuchar sus necesidades y atenderlas mediante adecuaciones al marco jurídico.

El legislador mencionó que el Congreso trabaja fuertemente y con acciones contundentes en favor de la comunidad migrante, pues este año se estableció que tendrán representación a través de una diputación y se reforzó el presupuesto del Instituto Poblano de Asistencia al Migrante (IPAM).

Por su parte, la diputada presidenta de la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales, Araceli Celestino Rosas, señaló que desde diferentes trincheras se respalda a las y los migrantes, darles acompañamiento y diseñar políticas públicas que permitan mejorar su calidad de vida.

El conversatorio tuvo como finalidad destacar la relevancia de las aportaciones de las personas migrantes, así como promover políticas y acciones que fortalezcan la movilidad humana con un enfoque de dignidad, inclusión, innovación y desarrollo sustentable.

Durante el evento participaron personas especialistas, académicas, líderes migrantes y sociales; además, se entregaron reconocimientos a migrantes distinguidos.

