Armenta encabeza faena junto a vecinos al sur de Puebla capital

“Desde 1990 colaboramos con todos los vecinos, se junta la gente para realizar faena; desde siempre apoyamos en esos trabajos de limpieza, porque con faenas hacemos rendir todo. Recuerdo que la carretera de San Sebastián, él la gestionó y la carretera de Acatzingo a Grajales, también”, narró con nostalgia Miguel Téllez Palacios, originario de San Sebastián Teteles, comunidad del municipio de Acatzingo y amigo cercano del gobernador Alejandro Armenta, quien lo acompañó a la sexta faena que se llevó a cabo en la colonia Constitución Mexicana, al sur de la capital poblana.

Por su parte, el mandatario estatal compartió emotivos momentos que vivió junto a su amigo: “Miguel Téllez es un ejemplo, lo conocí en 1990, conocí también a su papá Don MIguel Téllez, en paz descanse, íbamos a hacer faena. Es maestro de obra y es mi hermano”.

Alejandro Armenta agradeció que integrantes de la organización Antorcha Campesina se unieran a los trabajos de limpieza, “porque para trabajar no hay distingo político, por el contrario, un detalle hace grandes cosas y eso estamos haciendo Pepe y yo”, sostuvo el gobernador. Además resaltó que, en sintonía con el programa Senderos de paz que impulsa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en Puebla, se realizan faenas en los 217 municipios, dirigidas por dependencias estatales, ayuntamientos y universidades.

Aclaró que acudió a la invitación de la dirigencia de Morena para realizar la sexta faena, acompañado de vecinos de la colonia Constitución Mexicana, ubicada al sur de la capital, así como de simpatizantes, integrantes y delegados del Comité Estatal de dicho partido.

“Nuestra dirigente de Morena nos invitó a esta faena, estamos en domingo y acudimos, porque lo hacemos con respeto a todas las ideologías. Le agradezco a Olga, nuestra presidenta y desde luego a nuestro presidente del Consejo de delegados, a los consejeros estatales que convocaron. Me da gusto que aquí vengan ciudadanos con la libertad que implica”, expresó Alejandro Armenta.

Con entusiasmo y recuperando las tradiciones de trabajo comunitario, encabezados por el mandatario poblano, vecinos de todas las edades, hicieron faena y aportaron su trabajo a la acción de gobierno. Siguieron el ejemplo del gobernador Armenta, y con picos y palas removieron escombros, maleza y basura en los entornos.

Finalmente el mandatario refrendó el compromiso de su administración de actuar bajo los principios de los gobiernos de la cuarta transformación, que se rigen con los valores de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo de México.

A la faena también asistió el presidente municipal de Puebla, José Chedraui, la presidenta del Comité Estatal del Partido Morena, Olga Romero Garci-Crespo, el diputado local Andrés Villegas, así como integrantes de la dirigencia estatal.

