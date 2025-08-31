Armenta resalta colaboración de Sheinbaum con desarrollo en Puebla

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo le ha dado una atención extraordinaria a Puebla, afirmó el gobernador Alejandro Armenta Mier al felicitar y respaldar a la mandataria en su labor al frente del país.

Destacó que, desde el inicio de su administración, la presidenta ha mantenido una cercanía permanente con la entidad, impulsando proyectos estratégicos que fortalecen el desarrollo económico, social y de infraestructura.

Previo al primer informe de la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, el mandatario poblano enfatizó que su administración participa prácticamente en todos los proyectos tecnológicos que impulsa la Federación, generando un gobierno bioético con un sentido comunitario.

Alejandro Armenta dijo compartir con la presidenta su visión sobre los derechos sociales y las libertades, aspectos que aseguró se protegen en la entidad, “cuidando y atendiendo el derecho de terceros”, pues en su administración se privilegia la vida de todas las personas, sobre todo de las mujeres y de los seres sintientes.

Consideró que el principal reto de Claudia Sheinbaum es consolidar el segundo piso de la Cuarta Transformación, lo cual –dijo– logrará pese al egoísmo político que enfrenta por ser la primera presidenta de México y defender la paz.

A la mandataria, le reconoció la política diplomática con Estados Unidos, las acciones para rescatar el Río Atoyac e impulsar la revolución tecnológica.

En su intervención, la secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, Celina Peña Guzmán, refirió que Puebla participa en 40 proyectos de la Federación, entre ellos, el Centro de Diseño de Semiconductores Kutsari, el proyecto de electromovilidad del auto Olinia.

Asimismo, la iniciativa de turismo científico con el Astro Parque en el Gran Telescopio Milimétrico, el Polo de Desarrollo para el Bienestar, la Capital de la Tecnología y la Sostenibilidad; así como el Plan Hídrico para sanear y rescatar el Río Atoyac y el Lago de Valsequillo, entre muchos otros.

