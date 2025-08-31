Poblano gana el Maratón Internacional de CDMX en silla de ruedas

Puebla vivió una jornada histórica en el Maratón Internacional de la Ciudad de México 2025 con el destacado desempeño de sus atletas en la categoría de silla de ruedas. Alan Frías, originario de San Martín Texmelucan, se coronó campeón en la rama varonil con un tiempo de 1 hora, 38 minutos y 47 segundos, mientras su compañero Gonzalo Valdovinos completó el podio con el tercer lugar.

La estrategia de carrera resultó fundamental para el triunfo poblano. Frías se mantuvo durante gran parte del recorrido detrás de su entrenador Valdovinos y del colombiano Francisco Sanclemente, quien lideraba la competencia. El panorama cambió radicalmente cuando Sanclemente sufrió un incidente con el asfalto en la zona de Calzada Chivatito por los baches, lo que provocó su abandono y permitió a Frías acelerar en el tramo final para asegurar la victoria.

Valdovinos demostró carácter y determinación al remontar posiciones en los últimos kilómetros, asegurando el tercer lugar para Puebla. Marco Antonio Caballero se ubicó en la segunda posición, completando el podio de la competencia varonil.

En la rama femenil, Leticia Sánchez Morales continuó con la cosecha de éxitos para Puebla al obtener el tercer lugar en la categoría de silla de ruedas. Sánchez forma parte del mismo grupo de entrenamiento que Frías y Valdovinos, demostrando la calidad del trabajo que se realiza en Puebla en el deporte adaptado.

A través de la Secretaría de Deporte y Juventud estatal, dirigida por Gaby Sánchez, se reafirmó el apoyo a los atletas que continúan poniendo en alto el nombre de Puebla y México en competencias internacionales.

Te recomendamos: