Asaltan con violencia a comensales en restaurante de la colonia La Paz

A través de redes sociales se dio a conocer que durante el pasado 30 de agosto, un grupo de personas armadas irrumpió en el restaurante “Amorcito Corazón” de la colonia La Paz, para cometer un crimen.

Según los reportes, la noche del sábado, hombres armados llegaron al establecimiento número 6 de la calle Necaxa para amenazar a los comensales y empleados a punta de armas de fuego.

Los delincuentes obligaron a todos los presentes a entregar sus teléfonos, carteras y dinero en efectivo a cambio de no hacerles daño.

Posterior a ello, los criminales escaparon del restaurante y se presume que un vehículo ya los esperaba para huir.

Cuando los afectados lograron llamar a emergencias, los responsables ya no fueron localizados en el área; paramédicos brindaron atención a personas con crisis nerviosa dentro del lugar de los hechos.

Las autoridades invitaron a las víctimas a presentar su denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para iniciar las diligencias y conocer la identidad de los responsables.

Editor: Renato León

