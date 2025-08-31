Madre de Karina Alducín pide justicia para su hija desaparecida hace 9 años

Maricela es una madre buscadora que tuvo que abandonar la ciudad en la que vivía, después de que su hija Karina Alducín desapareciera hace nueve años, víctima de una red de trata de personas que operan en Tehuacán.

Hace tres años consiguió la aprehensión y vinculación a proceso de un ministerio público de Tehuacán al que acusan de desaparecer pruebas de la investigación del paradero de su hija y hace dos años la aprehensión del presunto responsable de su desaparición, cuyo juicio finalizará la próxima semana.

Maricela compartió tras el término de la manifestación del Colectivo La Voz de los Desaparecidos en Puebla que, a pesar del miedo, ha luchado porque se haga justicia a su hija.

Recordó que, debido a las inconsistencias en la investigación por parte de la Fiscalía General del Estado, su carpeta de investigación fue llevada ante la Fiscalía General de la República, por lo que ya se inició el juicio la semana pasada.

“Que el nombre de mi hija no quede más como un nombre de alguien a quien no se le pudo hacer justicia y que salga la persona que se llevó a mi hija las ilusiones de vivir una vida digna, como cualquier ser humano que tenemos derecho. Estoy aquí con miedo, pero pido justicia por Karina Alducín”, dijo.

Karina Yazmín Alducín Rodríguez desapareció en 2016 en Tehuacán, Puebla vista por última vez al salir de un bar acompañada de Óscar N., quien negó haberla vista, aunque Marisela vio los videos del centro nocturno donde se observan a los dos juntos.

Sin embargo, el material fue negado por el ministerio público al asegurar que no existía, aunque Marisela consiguió un video tomado de un celular, por lo cual denunció la falta de procuración de justicia.

En octubre de 2020, el fiscal General del Estado, Gilberto Higuera Bernal reconoció que dos casos de desaparición en Tehuacán, incluido el de Karina, estaban relacionados con una red de trata que opera en este municipio.

