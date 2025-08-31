Hieren a tres por intentar oponerse a asalto en la Puebla-Tehuacán

Un autobús de la línea AU fue blanco de la delincuencia en su paso por la carretera federal Puebla-Tehuacán, durante el crimen, tres personas resultaron heridas y de los responsables aún no se sabe nada.

La noche del sábado, los tripulantes del autobús que transitaban por el municipio de Acajete fueron obligados a entregar todas sus pertenencias de valor. Esto después de que un grupo de hombres sacara armas para amenazarlos, mismos que habían abordado en San Jerónimo Ocotitlán,

Ante esta situación, algunos ciudadanos intentaron oponerse a atraco, momento en que fueron golpeados por los criminales, quienes terminaron por tomar todos los artículos de valor y dinero en efectivo del conductor, para bajar cerca del municipio de Tepeaca y después escapar.

Al no tener cómo comunicarse, los afectados decidieron avanzar e internarse en Tepeaca donde pidieron ayuda a las autoridades, recibiendo atención prehospitalaria para los tres heridos y generando el despliegue de un operativo de búsqueda en la zona.

Sin embargo, los responsables no fueron detenidos y de su identidad todavía no se sabe nada, aunque se presume que podrían tratarse de una banda que comúnmente utiliza estas rutas y modo de agresión para perpetrar robos similares.

Te recomendamos: