Gordon Ramsay se somete a cirugía para extirpar cáncer de piel

El reconocido chef británico y estrella de televisión Gordon Ramsay anunció este sábado que se sometió recientemente a una cirugía para extirpar un carcinoma de células basales, un tipo de cáncer de piel. El cocinero de 58 años compartió la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde publicó fotografías que mostraban su oreja y los puntos de sutura.

En su mensaje, Ramsay expresó sentirse “agradecido y muy orgulloso” del equipo médico que lo trató por su “rápido trabajo reactivo” al eliminar el carcinoma.

El chef aprovechó la oportunidad para concienciar a sus seguidores sobre la importancia de la protección solar, escribiendo: “Por favor, no olviden su protector solar este fin de semana”. Con su característico humor, añadió: “¡Les prometo que no es un ‘lifting’ facial! ¡Necesitaría un reembolso!”.

La asociación británica de investigación contra el cáncer Cancer Research UK respondió a la publicación agradeciendo al chef por “concienciar sobre lo importante que es mantenerse seguro bajo el sol” y recomendando “buscar la sombra, cubrirse y aplicar protector solar con regularidad y de forma generosa”.

El carcinoma de células basales es un tipo de cáncer de piel no melanoma causado principalmente por la exposición a la luz ultravioleta. Comienza en la capa superior de la piel y su síntoma principal es el crecimiento de un parche inusual en áreas comúnmente expuestas al sol como la cara, el cuello o las manos.

Ramsay, conocido por programas como ‘Hell’s Kitchen’ y por sus restaurantes alrededor del mundo que han recibido 17 estrellas Michelín, mantiene ocho de estas distinciones en la actualidad.

