Guadalupe Vargas impulsa Feria Profesiográfica en Sierra Norte

Para acercar opciones educativas y profesionales a las juventudes de la Sierra Norte, la diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas impulsó la Feria Profesiográfica 2026 en la comunidad de Ahuaxintitla, misma que tuvo un profundo sentido humanista al reconocer a una parte de Xicotepec y a Zihuateutla como comunidades indígenas, donde se coloca en el centro a las y los jóvenes como sujetos de derechos, con acceso a más oportunidades para construir su futuro.

Asimismo, se destacó el respaldo del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, por impulsar acciones en favor del desarrollo educativo y humano de las y los jóvenes poblanos. Además del apoyo de Gregorio Plácido Hilario, agente auxiliar de Ahuaxintitla, por las facilidades y el recibimiento brindado para la realización de esta actividad.

También se reconoció el trabajo coordinado de Josué Paredes, delegado de Juventud y Deporte; Sergio Muñoz, delegado de CORDE; así como de la Unidad de Atención Inmediata a las Mujeres (UDAIM) de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla.

En esta jornada participaron distintas instituciones educativas y dependencias, entre las que destacan: Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez, Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango, Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza, Universidad Xicotepetl A.C., Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla Unidad Xicotepec e ICATEP Huauchinango.

También, Universidad de Puebla Plantel Huauchinango, Universidad del Golfo de México Zacatlán, Universidad Kuri Huauchinango, Centro de Excelencia Educativa Huauchinango, Universidad Hispana Huauchinango, IQ English Huauchinango, Universidad Vizcaya de las Américas, y el Instituto de Estudios Superiores de la Red Iberoamericana de Academias de Investigación A.C. “RED IBAI”.

Además, participaron el Área de Reclutamiento Policial, la Unidad de Atención Inmediata a las Mujeres (UDAIM) y el ANP de la Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa y del Parque, con el objetivo de fortalecer la orientación integral para las y los asistentes.

Con acciones como ésta, Guadalupe Vargas reafirma su compromiso de seguir impulsando espacios que fortalezcan el talento y los sueños de las nuevas generaciones.

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