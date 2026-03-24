Comisión del Congreso da seguimiento a servicio de agua potable en Puebla

Tras la comparecencia del Sistema Operador del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP) y de Agua de Puebla, la diputada presidenta de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Congreso, Laura Guadalupe Vargas Vargas señaló que la LXII Legislatura trabaja para cumplir con la ciudadanía en materia de rendición de cuentas y de hacer el seguimiento para mejorar el servicio de agua potable.

La legisladora indicó que, a partir de las tres comparecencias que han tenido tanto el SOAPAP como Agua de Puebla a lo largo de esta Legislatura, se han tenido avances, como la notificación oportuna de las boletas de pago en las viviendas para tener claridad sobre el volumen de agua que se consume, así como los detalles y cumplimiento del programa de infraestructura que va desde el mantenimiento de las líneas hasta la obra nueva que se requiere.

En rueda de prensa, a través de videoconferencia, la diputada compartió un balance sobre los temas abordados durante la comparecencia, como el seguimiento al plan de inversión, los indicadores con los que debe cumplir la concesionaria, los adeudos con los que cuenta el SOAPAP, el abasto y los títulos de asignación de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

“Hay cuatro puntos o cuatro grandes líneas de trabajo con las comparecencias que estamos haciendo: la primera son los temas que establecimos en los lineamientos, sobre el ejercicio de las funciones, tanto de SOAPAP como de Agua de Puebla; por otro lado, la prestación del servicio público a su cargo; la atención de contingencias naturales relacionadas con la actividad y, por último, las áreas identificadas para la mejora de la calidad de los servicios en beneficio de los habitantes del municipio de Puebla y de la zona metropolitana que atiende este título de concesión”, dijo.

Finalmente, la legisladora indicó que se dará continuidad a las comparecencias, en cumplimiento con el acuerdo establecido el año pasado, para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas en beneficio de las y los ciudadanos.

Te recomendamos: