Invitan a Jornada Bienestar en Zócalo de Atlixco este 28 de marzo

La presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala, invita a la ciudadanía a participar en la Jornada Bienestar, este 28 de marzo en el Zócalo, donde se ofrecerán servicios, apoyos y programas directamente a las familias.

Durante la jornada, las y los asistentes podrán acceder a productos de la Tienda de Abasto Popular, orientación en el módulo informativo del CEAM (prevención de la violencia y nuevas masculinidades), así como a la Feria de Adopción.

Para recibir los apoyos, es necesario presentar:

Copia de INE

Copia de CURP

Copia de comprobante de domicilio

Con estas acciones, la presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala reafirma su compromiso de trabajar cercano a la gente, impulsando el bienestar y las oportunidades para las familias atlixquenses.

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