Choque y vehículo incendiado afectan circulación en la México-Puebla

Por:
Amaury Jiménez
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Accidente entre dos unidades a la altura de la caseta de San Marcos.

Alrededor de las 08:30 horas se registró un accidente vial sobre la autopista México-Puebla tras un choque entre dos unidades, una de ellas pesada. Hasta el momento se desconoce si hay personas lesionadas.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 39, con dirección a la Ciudad de México, metros antes de llegar a la caseta de San Marcos.

Aunque se desconocen las causas del accidente, testigos señalaron que la unidad pesada quedó completamente destrozada en medio de la vialidad.

Hasta el momento no se ha informado de manera oficial sobre personas lesionadas. Sin embargo, cuerpos de emergencia ya se encuentran en el sitio para brindar atención y realizar las labores correspondientes.

Por otra parte, se presentó el incendio de un tractocamión que circulaba sobre la autopista México-Puebla, a la altura de San Matías Tlalancaleca, con sentido a la Ciudad de México.

Una presunta falla mecánica habría motivado el fuego. Al sitio han arribado elementos de la policía municipal y la Guardia Nacional.

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