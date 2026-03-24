Choque y vehículo incendiado afectan circulación en la México-Puebla

Alrededor de las 08:30 horas se registró un accidente vial sobre la autopista México-Puebla tras un choque entre dos unidades, una de ellas pesada. Hasta el momento se desconoce si hay personas lesionadas.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 39, con dirección a la Ciudad de México, metros antes de llegar a la caseta de San Marcos.

Aunque se desconocen las causas del accidente, testigos señalaron que la unidad pesada quedó completamente destrozada en medio de la vialidad.

#ConexiónVial 💥 Accidente vial sobre la autopista México-Puebla a la altura del km 39 con dirección a la CDMX, antes de llegar a la caseta de San Marcos.



Vía @Mau_Jimenz pic.twitter.com/PniAVIvU4b — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 24, 2026

Hasta el momento no se ha informado de manera oficial sobre personas lesionadas. Sin embargo, cuerpos de emergencia ya se encuentran en el sitio para brindar atención y realizar las labores correspondientes.

Por otra parte, se presentó el incendio de un tractocamión que circulaba sobre la autopista México-Puebla, a la altura de San Matías Tlalancaleca, con sentido a la Ciudad de México.

Una presunta falla mecánica habría motivado el fuego. Al sitio han arribado elementos de la policía municipal y la Guardia Nacional.

#ConexiónVial Se incendia tráiler sobre la autopista México-Puebla a la altura del km 81, con dirección a Puebla a la altura de Palmillas en San Matías Tlalancaleca.



Vía @Mau_Jimenz pic.twitter.com/0Whks8aLO4 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 24, 2026

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