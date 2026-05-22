Inauguran Semana Nacional de Salud Pública en Puebla

Con un llamado a fortalecer la coordinación institucional para garantizar el acceso universal a los servicios médicos, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, encabezó el arranque de la Semana Nacional de Salud Pública 2026 y la Jornada de Salud “Por Amor a Puebla”, donde destacó que la salud es un derecho humano que debe atenderse con visión humanista, cercanía social y trabajo conjunto entre los tres órdenes de gobierno.

Ante autoridades federales, estatales y municipales, personal médico y habitantes de la región, el mandatario estatal reiteró el respaldo del Gobierno de Puebla a la estrategia nacional de salud impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, orientada a consolidar un sistema universal, preventivo y desburocratizado. Señaló que el estado trabaja de manera coordinada con IMSS, IMSS-Bienestar, ISSSTE e ISSSTEP para mejorar la atención médica y acercar servicios a las comunidades que más lo requieren.

Durante el evento realizado en el zócalo de Cuautlancingo, se instalaron unidades móviles y vehículos especializados para brindar servicios gratuitos de farmacia, salud dental, consulta médica, registro, mastografías y el quirófano itinerante, considerado único en Latinoamérica por su capacidad para realizar cirugías en tiempo real. Además, se ofrecieron vacunación, atención preventiva, salud mental, medicina tradicional y detecciones oportunas como parte de una estrategia integral de bienestar.

El gobernador informó que, con recursos estatales y federales, se realizaron acciones de mejoramiento en 55 hospitales del IMSS mediante una inversión superior a 500 millones de pesos ejercidos entre diciembre de 2025 y marzo de 2026. Asimismo, destacó que el Gobierno del Estado impulsa la rehabilitación de más de mil 200 casas de salud en distintos municipios poblanos mediante el Programa de Obra Comunitaria y recursos del sector salud, con el objetivo de fortalecer la atención primaria y reducir la saturación hospitalaria.

La directora del Área del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes de la Secretaría de Salud federal, Mónica González Ortega, señaló que la Semana Nacional de Salud Pública 2026 se desarrollará del 23 al 30 de mayo bajo el lema “La salud nos une, es nuestro derecho”, y explicó que esta estrategia se integra al Mundial Social 2026 para promover la activación física, la prevención y la cultura del autocuidado en las 32 entidades del país. Indicó que las acciones buscan alcanzar a más de 20 millones de personas mediante ferias, caminatas, actividades deportivas y campañas comunitarias.

Por su parte, el secretario de Salud estatal, Joaquín Espidio Camarillo, destacó que por primera vez todas las instituciones del sector salud participan de manera conjunta en la Semana Nacional de Salud Pública, incluye IMSS Ordinario, IMSS-Bienestar, ISSSTE, ISSSTEP, universidades, ayuntamientos y Servicios de Salud del Estado. En tanto, la encargada de despacho de la Dirección de Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica, Crisbel Akaeena Domínguez Estrada, subrayó que la estrategia prioriza la actividad física, la alimentación saludable y el combate a enfermedades cardiometabólicas y obesidad mediante acciones preventivas y de proximidad social.

El presidente municipal de Cuautlancingo, Omar Alberto Muñoz Alfaro, reconoció el respaldo permanente del Gobierno del Estado y destacó que la jornada acercó más de 40 servicios médicos gratuitos a la población, además de fortalecer acciones de prevención mediante el deporte y la salud pública. Finalmente, la presidenta de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, Nayeli Salvatori Bojalil, realizó la declaratoria oficial de inauguración de la Semana Nacional de Salud Pública 2026.

Habitantes beneficiados reconocieron el alcance de la jornada: Lía Trejo, de San Lorenzo Almecatla, destacó la vacunación y atención pediátrica para su bebé, Silvia, usuaria de la región, valoró la oportunidad de acceder gratuitamente a diversas especialidades, Socorro, habitante de la colonia Fuerte de Guadalupe en Cuautlancingo, agradeció los servicios de papanicolau y pediatría, mientras que Eduardo Rodríguez, originario de Cuautlancingo, reconoció la coordinación entre los gobiernos estatal y municipal para acercar atención médica rápida y de calidad a la población.

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