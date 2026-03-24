Alimentos ultraprocesados afectan el crecimiento embrionario, revela estudio

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Erasmus en Rotterdam, Países Bajos, y publicado en la revista científica Human Reproduction, demostró por primera vez que el consumo elevado de alimentos ultraprocesados no solo afecta la fertilidad masculina, sino que también ralentiza el crecimiento embrionario y reduce el tamaño del saco vitelino en las primeras semanas de gestación.

La investigación analizó a 831 mujeres y 651 hombres inscritos en el programa ‘Generation R Next’, que ha seguido a parejas desde antes de la concepción hasta la infancia de sus hijos.

El equipo evaluó la dieta de los progenitores mediante un cuestionario en la semana 12 de embarazo, clasificando los alimentos como ultraprocesados o no.

El consumo medio de UPF fue del 22 por ciento en la dieta de las mujeres y del 25 por ciento en la de los hombres, cifras cercanas a la media en Países Bajos, aunque muy por debajo de países como Reino Unido o Estados Unidos, donde la ingesta ronda el 50 por ciento.

Hallazgos clave en hombres y mujeres

En las mujeres, el consumo elevado de UPF no se relacionó de forma clara con mayor riesgo de subfertilidad (más de doce meses para lograr el embarazo o necesidad de técnicas de reproducción asistida), pero sí con un crecimiento embrionario ligeramente más lento y con un menor tamaño del saco vitelino en la séptima semana de gestación.

Este último hallazgo es relevante, ya que un saco vitelino más pequeño se asocia con un mayor riesgo de aborto espontáneo y parto prematuro.

En los hombres, en cambio, un alto consumo de ultraprocesados se asoció con un mayor riesgo de subfertilidad y un mayor tiempo hasta la concepción.

Implicaciones para la salud reproductiva

La doctora Romy Gaillard, investigadora principal del estudio, señaló: “Aunque son tan comunes en nuestras dietas, sabemos muy poco sobre su relación potencial con los resultados de fertilidad y el desarrollo humano temprano”.

Los hallazgos sugieren que una dieta baja en alimentos ultraprocesados sería lo mejor para ambos miembros de la pareja, no solo para su propia salud, sino también para sus posibilidades de embarazo y la salud de sus hijos por nacer.

Los investigadores advierten que, al tratarse de un estudio observacional, no se pueden establecer relaciones causales directas. Serán necesarios nuevos estudios en poblaciones diversas para confirmar estos hallazgos.

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