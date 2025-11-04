Maldivas prohíbe el tabaco a todos los nacidos desde 2007

Maldivas se convirtió en el primer país del mundo en implementar una prohibición generacional total del tabaco, que restringe de por vida su compra, uso y venta a todas las personas nacidas a partir del 1 de enero de 2007.

La medida, calificada como un “hito histórico” por el Ministerio de Salud del país asiático, tiene como objetivo declarado “proteger la salud pública y promover una generación libre de tabaco” en el estado insular.

De acuerdo con el comunicado oficial, la prohibición abarca todas las formas de tabaco –cigarros, puros, pipa, entre otros– y obliga a los minoristas a verificar rigurosamente la edad antes de realizar cualquier venta.

Este paso representa la acción contundente dentro de la ofensiva antitabaco emprendida en los últimos meses por el gobierno del presidente Mohamed Muizzu. Previamente, se prohibió el vapeo y los cigarrillos electrónicos.

Además, en noviembre de 2024 las autoridades elevaron significativamente los impuestos a los cigarrillos, llevando el arancel de 0.20 a 0.52 dólares por unidad, como otra medida disuasoria para el consumo.

Para apoyar a la población afectada, se habilitó un número de atención gratuita para quienes deseen dejar de fumar y se encuentra en proceso de crear clínicas especializadas para superar la adicción.

Con esta decisión, Maldivas se adelanta a otras naciones que han propuesto iniciativas similares, como Reino Unido, donde se prevé que una prohibición generacional comparable entre en vigor hasta 2027.

