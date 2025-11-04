Investigan tres posibles homicidios en diferentes municipios de Puebla

Tres posibles homicidios son investigados en diferentes puntos del estado; dos presuntamente relacionados con ataques directos o ajustes de cuentas, y uno derivado de una discusión familiar.

El primer caso fue el hallazgo de un cadáver con lesiones visibles de arma blanca, golpes e impactos de bala en la colonia La Concepción, Tochimilco. La víctima, de aproximadamente 30 años, fue localizada sin vida en un terreno de cultivo. Trabajadores del lugar alertaron de inmediato a las autoridades.

El cuerpo fue trasladado en calidad de desconocido a un anfiteatro bajo el expediente 03/2025/ATLIXCO, a la espera de que algún familiar acuda a identificarlo y aportar información sobre su muerte. Se reveló que el hombre había recibido al menos cinco puñaladas, un disparo y múltiples golpes; sin embargo, la causa de su muerte fue un traumatismo craneofacial que le dejó masa cefálica expuesta.

Por otra parte, en Chignahuapan, otro hombre falleció tras recibir un disparo en el abdomen y ser ingresado al Hospital Rural IMSS-Bienestar. Su hermano lo identificó como José Elías M., de 35 años. Este caso está bajo investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) mediante la carpeta FGEP/CDI/CGEIHD/METLAL-I/000570/2025.

En el municipio de Libres, un joven de 29 años perdió la vida después de recibir un golpe en la cabeza, presuntamente provocado por su padre durante una discusión en el Barrio de San Juan. Testigos indicaron que la familia enfrentaba un conflicto por motivos personales. El progenitor empujó a la víctima, quien cayó y golpeó su cabeza contra el suelo.

A pesar de los intentos de sus familiares y de la llamada a emergencias, la víctima murió antes de que paramédicos llegaran a la casa ubicada en la calle 16 de septiembre. La Fiscalía inició una investigación bajo la carpeta FGEP/CDI/CGEIHD/LIBRES-I//2025 para esclarecer el tipo de delito y la posible responsabilidad del padre.

