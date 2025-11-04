Perú rompe relaciones diplomáticas con México por asilo de ex primera ministra

El Gobierno de Perú anunció este lunes la ruptura de sus relaciones diplomáticas con México, luego de que este país otorgara asilo a Betssy Chávez, ex primera ministra y procesada por el intento de golpe de Estado en 2022.

“El Gobierno peruano ha decidido romper relaciones diplomáticas con México”, informó en conferencia de prensa el canciller Hugo de Zela, quien calificó la concesión de asilo como un “acto inamistoso”.

De Zela sostuvo que las autoridades peruanas conocieron “con sorpresa y con profundo pesar” que Chávez, “presunta coautora del golpe de Estado”, se encuentra refugiada en la embajada mexicana en Lima.

Como consecuencia inmediata de esta decisión, el presidente José Jerí expulsó del país a la embajadora de México, Karla Tatiana Ornelas Loera. La medida se comunicó a través de redes sociales.

Betssy Chávez está siendo procesada por su presunta participación en el intento de golpe que llevó a cabo Pedro Castillo, de quien era primera ministra. Tras ser liberada, buscó asilo político en la sede diplomática mexicana.

Tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, han exigido en repetidas ocasiones la liberación de Castillo, al considerar que fue víctima de grupos de poder en el Congreso peruano.

Hasta el momento, el Gobierno peruano indicó que espera una comunicación formal de México para dar inicio al proceso de asilo de Chávez, trámite que, según precisó De Zela, aún no se ha realizado oficialmente.

El Gobierno del Perú ha decidido romper relaciones diplomáticas con México, debido a las reiteradas ocasiones en las que el gobierno mexicano intervino en asuntos internos de nuestra nación. De esta manera, respaldamos lo manifestado por el canciller Hugo de Zela. — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) November 3, 2025

