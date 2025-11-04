Identifican a “El Cuate” como asesino del alcalde de Uruapan

El presunto asesino de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, Michoacán, fue identificado como Osvaldo Gutiérrez Vázquez, alias “El Cuate”, de acuerdo con información publicada por el periódico El Universal.

De acuerdo con el reporte, el sujeto sería familiar de un hombre apodado “El Prángana”, presunto operador de los hermanos Álvarez Ayala, quienes trabajan para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Carlos Manzo Rodríguez fue asesinado a balazos la noche del 1 de noviembre durante el Festival de las Velas, un evento conmemorativo por el Día de Muertos que se celebraba en la plaza principal de Uruapan.

El ataque ocurrió aproximadamente a las 20:00 horas, mientras el funcionario convivía con cientos de ciudadanos. Posteriormente, fue trasladado de urgencia al hospital Fray Juan de San Miguel.

Instantes después de la agresión, fue abatido uno de los presuntos homicidas, mientras que dos personas más fueron detenidas por las autoridades. El presidente municipal había sido electo para el periodo 2024-2027.

Pese a los esfuerzos médicos, Manzo Rodríguez perdió la vida en punto de las 20:50 horas. El caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades federales para deslindar todas las responsabilidades.

