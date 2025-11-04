Enfrentamiento en Sinaloa deja 13 agresores muertos y 4 detenidos

Trece presuntos agresores fueron abatidos y cuatro más detenidos tras un enfrentamiento contra elementos del Gabinete de Seguridad en Guasave, Sinaloa, de acuerdo con Omar García Harfuch.

De acuerdo con el reporte oficial, los agentes fueron agredidos durante patrullajes de rutina llevados a cabo en la zona de La Brecha por un grupo armado que se mantenía oculto bajo un puente.

Como resultado de la confrontación, fueron liberadas nueve personas que presuntamente se encontraban secuestradas. Además, las autoridades aseguraron siete vehículos, así como armas largas y equipo táctico.

Los cuatro detenidos, junto con los vehículos, las armas y el equipo incautado, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), quien será la encargada de continuar con las investigaciones.

Siendo aprox. 12:45 hrs, en patrullajes en La Brecha, Guasave, Sinaloa, personal operativo del @GabSeguridadMX fue agredido por un grupo armado oculto bajo un puente. La respuesta inmediata permitió lo siguiente:

• 13 agresores perdieron la vida

• 4 detenidos

• 9 personas…

