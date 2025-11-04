SSP asume mando y control de la Policía Municipal en Huixcolotla

Como parte del total respaldo y acompañamiento institucional del Gobierno del Estado a los municipios que conforman Puebla, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) asumió el mando y control operativo de la Policía Municipal en San Salvador Huixcolotla.

Por instrucciones del secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, se llevó a cabo una mesa de trabajo con la participación del presidente municipal, Manuel Alejandro Porras Florentino, y mandos de la Policía Estatal Preventiva, en la que se reiteró que la dependencia está en toda la disposición de reforzar los mecanismos de combate y prevención del delito en esta demarcación.

Los directivos estatales reiteraron el apoyo institucional para restablecer el orden, garantizar la protección de las familias y asegurar que ninguna acción delictiva quede impune. Asimismo, destacaron que mediante un grupo conformado por 15 policías estatales se intensificarán las tareas de patrullajes, vigilancia y presencia disuasiva en puntos estratégicos.

Por su parte, el edil mostró su disposición para fortalecer los mecanismos de evaluación y supervisión de los elementos activos en la Policía Municipal, así como para invertir en distintos rubros de seguridad.

La intervención estatal permanecerá activa hasta restablecer plenamente las condiciones de seguridad y confianza en la corporación municipal, a fin de garantizar una actuación policial profesional, transparente y a la altura de las exigencias ciudadanas.

