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Congreso dará seguimiento a caso Tehuitzingo: Pável Gaspar

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Foto: Congreso de Puebla.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Pável Gaspar Ramírez, expresó su solidaridad y condolencias hacia familiares y amigos de quienes fallecieron tras un ataque en el municipio de Tehuitzingo; asimismo, condenó los hechos e indicó que el Poder Legislativo dará seguimiento al caso.

“Confío en el actuar de la Fiscalía General del Estado para resolver con toda su capacidad este hecho y el Congreso estará atento a que así sea (…) La justicia no reparará el daño ni aliviará por completo el dolor, pero es necesaria para que estos hechos no queden impunes y para que se castigue a los responsables conforme a la ley”, indicó.

En rueda de prensa, el legislador destacó la importancia de realizar acciones, desde todos los ámbitos e instituciones, para la atención y prevención de la violencia.   

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