Se pueden resolver problemas en Puebla con Obra Comunitaria: Laura Artemisa

“Sabemos que a Puebla la dejaron mal, sabemos que a Puebla capital la dejaron caer, pero hoy, a través del Programa de Obra Comunitaria, es posible resolver problemas con la participación de la gente”, destacó la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, al reiterar que en 2026 este programa crecerá con una inversión de mil 500 millones de pesos para transformar la vida de las familias de la mano del gobernador Alejandro Armenta, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Abundó en entrevista que es la organización comunitaria la que permite recuperar espacios, mejorar servicios y reconstruir el tejido social “por eso tengo la certeza que el programa de Obra Comunitaria, es la vida misma del humanismo mexicano”, indicó Laura Artemisa García.

Agregó que la voz ciudadana recupera poder y vuelve a ser el centro de las decisiones públicas, logrando que las obras respondan a las verdaderas necesidades de las comunidades, “las localidades que por años fueron olvidadas hoy se transforman con infraestructura social que mejora la calidad de vida de las familias”, dijo.

Laura Artemisa García puntualizó que esta estrategia forma parte de la visión del Gobierno del Estado de Puebla, comprometida con Pensar en Grande para llevar bienestar y justicia social a cada rincón del estado.

Te recomendamos: