¿Qué alimento necesita un perro senior o anciano?

Con el paso de los años, las necesidades nutricionales de tu compañero peludo cambian. Un perro mayor no tiene la misma energía ni el mismo metabolismo que uno joven, por eso es fundamental ofrecerle una dieta adaptada a esta nueva etapa.

Las croquetas para perro adulto mayor deben aportar los nutrientes necesarios para cuidar sus articulaciones, mantener su masa muscular y favorecer su salud cognitiva.

Nutrientes esenciales para un perro senior

El organismo de un perro anciano necesita un equilibrio muy específico de proteínas, grasas, vitaminas y minerales. Te mostramos los nutrientes más importantes y en qué alimentos se encuentran:

Proteínas de alta calidad

Aunque algunas personas piensan que deben reducir las proteínas en la vejez de su mascota, la realidad es que los perros mayores necesitan proteínas fáciles de digerir y de alta calidad para conservar su masa muscular.

Ingredientes como el salmón, el pavo o el huevo son fuentes excelentes, ya que aportan aminoácidos esenciales sin sobrecargar el hígado o los riñones.

Ácidos grasos omega-3 y DHA

Los omega-3, especialmente el DHA (ácido docosahexaenoico), son básicos para la salud cerebral y cognitiva. Ayudan a mantener la memoria, la concentración y la agudeza mental de tu perro senior. Se encuentran principalmente en el pescado azul y en aceites de origen marino.

Glucosamina y condroitina

Con la edad, las articulaciones sufren desgaste. La glucosamina y la condroitina ayudan a mantener el cartílago en buen estado y reducen la rigidez o el dolor articular.

Estos compuestos suelen provenir de fuentes naturales como el cartílago animal o el mejillón verde, y sirven para conservar la movilidad y el bienestar de los perros mayores.

Antioxidantes (vitaminas C y E)

El envejecimiento genera más radicales libres y los antioxidantes son la defensa perfecta contra ellos. Las vitaminas C y E protegen las células y fortalecen el sistema inmunitario.

Se pueden obtener de frutas y verduras como los arándanos, las zanahorias o las espinacas, ingredientes que también aportan fibra y favorecen una digestión más saludable.

Minerales como el zinc y el selenio

Estos minerales contribuyen al mantenimiento de la piel, las uñas y el sistema inmunológico. También ayudan a reducir la inflamación y el estrés oxidativo, dos factores que aumentan con la edad.

Una dieta equilibrada con carne magra, cereales integrales y vegetales frescos puede cubrir estas necesidades.

La alimentación ideal en la última etapa de vida

Elegir una receta equilibrada es la mejor forma de cuidar de tu perro anciano. Las croquetas para perro adulto mayor deben ser fáciles de masticar, con proteínas digestibles, grasas saludables y un perfil nutricional diseñado para esta fase de la vida.

La propuesta de Maka: nutrición premium con propósito

Maka, marca mexicana de comida premium para mascotas, ha desarrollado alimentos formulados para cubrir las necesidades de cada etapa de vida, incluyendo a los perros senior.

Su Receta 3 está pensada especialmente para cuidar las articulaciones, mejorar la digestión y proteger la mente de los perros mayores gracias a su contenido en DHA, antioxidantes y proteínas de alta calidad.

Además, Maka forma parte de PROAN, empresa líder en proteína animal con un enfoque sostenible, y cuenta con Chantli, su laboratorio de impacto social donde evalúan los beneficios de sus alimentos en mascotas rescatadas. ¿Quieres saber más?

¡Conoce la calidad de Maka aquí!