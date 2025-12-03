Aprueba Comisión del Congreso exhorto para cuidar pago de aguinaldo

En sesión de la Comisión de Trabajo, Competitividad y Previsión Social del Congreso, se aprobó el proyecto de acuerdo por virtud del cual se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo del Estado para que, de conformidad con sus atribuciones y en atención a la normatividad aplicable, lleve a cabo acciones de promoción y vigilancia para el cumplimiento del pago de aguinaldo y demás prestaciones laborales en tiempo y forma.

Al hacer uso de la palabra, el diputado promovente del exhorto, Elpidio Díaz Escobar, agradeció el compromiso de las y los legisladores con las y los trabajadores para que se cumpla con el pago del aguinaldo antes del 20 de diciembre, tal como lo marca la norma.

Por su parte, el diputado José Luis Figueroa Cortés reconoció la propuesta de su compañero y enfatizó que el pago del aguinaldo no es un favor, sino un derecho conquistado por la clase trabajadora, ante las extensas jornadas y el compromiso que mantienen en su responsabilidad laboral.

Durante la sesión estuvieron presentes la diputada Ana Lilia Tepole Armenta, así como los diputados José Luis Figueroa Cortés, Rafael Alejandro Micalco Méndez, Elías Lozada Ortega, Miguel Márquez Ríos, Rosalío Zanatta Vidaurri y Elpidio Díaz Escobar.

Te recomendamos: