Congreso de Puebla realiza encendido de árbol navideño 

En un espacio de convivencia y unión para celebrar el espíritu de la temporada decembrina, diputadas y diputados, personal del Congreso y sus familias, participaron en el encendido del árbol navideño.

Durante el evento encabezado por el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pavel Gaspar Ramírez, las y los presentes refrendaron el compromiso de trabajar en equipo y con fraternidad.

En su mensaje, Pavel Gaspar Ramírez señaló que las fiestas decembrinas implican momentos de reflexión, unidad y paz. También destacó la convivencia no solo con los seres queridos, sino en el ámbito laboral, donde compañeras y compañeros se convierten en familia.

Por su parte, la titular del Voluntariado, Minerva García Chávez, expresó que este evento permite celebrar la alegría de la temporada, la unión familiar y el espíritu de colaboración que distingue al Congreso como institución. Además, la importancia de fortalecer los lazos como equipo y generar espacios de convivencia para compartir momentos especiales.

Al evento acudió la titular de la Secretaría de las Mujeres, Yadira Lira Navarro, el subsecretario de Responsabilidades, Abraham Quiroz Palacios y el director del Periódico Oficial, Alejandro Melchor Morales.

