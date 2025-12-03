Pepe Chedraui atiende peticiones de vecinos en Xonacatepec

Para fortalecer la cercanía con las y los habitantes de Santa María Xonacatepec, el Gobierno de la Ciudad de Puebla llevó a esta junta auxiliar una nueva jornada del programa “El Día del Pueblo, La Capital Te Escucha”, encabezada por el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, con el fin de brindar atención directa y respuesta oportuna a sus necesidades.

En un ejercicio directo de diálogo con la ciudadanía, el edil sostuvo encuentros con vecinas y vecinos que acudieron a la explanada principal de la Junta Auxiliar, donde atendió inquietudes y peticiones relacionadas con movilidad, infraestructura, servicios públicos, prevención de enfermedades, así como apoyos para personas con discapacidad y grupos en situación vulnerable.

Asimismo, se colocaron mesas de atención a cargo de las y los titulares de las secretarías municipales, así como de representantes del Gobierno del Estado. Estos espacios fueron habilitados para brindar acompañamiento personalizado y responder de manera puntual a las inquietudes y solicitudes de la ciudadanía.

Este programa reafirma el compromiso del Gobierno de la Ciudad por construir una capital más ordenada, justa y cercana a su gente.

Se contó con la presencia de titulares y representantes de la Secretaría General de Gobierno, Sindicatura, Tesorería, Secretaría de Movilidad e Infraestructura; de Servicios Públicos; del Sistema Municipal DIF; de las secretarías de Bienestar y Participación Ciudadana; Gestión y Desarrollo Urbano; Medio Ambiente; Economía y Turismo; del Organismo Operador del Servicio de Limpia, así como de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, Jefatura de la Oficina de Presidencia, Agua de Puebla, Secretaría Ejecutiva y Consejería Jurídica.

