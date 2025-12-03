Ariadna Ayala inicia Operativo Guadalupe-Reyes en Atlixco

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala encabezó el arranque del Operativo Guadalupe-Reyes, en coordinación con la Guardia Nacional, la Policía Estatal, la Policía Turística, la SEDENA, la Marina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco.

El dispositivo incluye patrullajes constantes, vigilancia en puntos de alta afluencia y atención inmediata a emergencias.

Ariadna Ayala informó que 280 elementos y más de 35 unidades se suman a la vigilancia en la ruta turística.

Destacó la importancia de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y la participación de comités ciudadanos y sectores productivos. Reafirmó que el Ayuntamiento trabaja 24/7 y llamó a mantener la convivencia sana para lograr unas fiestas con saldo blanco.

Te recomendamos: