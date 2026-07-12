Entregan apoyos por más de 11 mdp para el campo en Pantepec

Con una inversión superior a los 11 millones de pesos para fortalecer la producción agrícola de la microrregión de Pantepec, el gobernador Alejandro Armenta Mier encabezó la entrega de apoyos para el campo poblano, obra comunitaria y educativa, donde reafirmó que su administración trabaja en territorio para impulsar el desarrollo regional, combatir la pobreza alimentaria y generar bienestar para las familias serranas.

Reconoció el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cuya intervención fue fundamental para atender la emergencia provocada por las lluvias y avanzar en la reconstrucción de esta región con obras estratégicas como la rehabilitación del acceso principal y el muro de contención.

Ante casi 2 mil personas, el mandatario estatal recordó que, durante los momentos más difíciles provocados por las inundaciones, los tres órdenes de gobierno actuaron de manera coordinada con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, Protección Civil y autoridades municipales para auxiliar a la población.

En ese contexto, destacó que ahora el gobierno regresa a Pantepec para cumplir compromisos y entregar resultados con infraestructura educativa, apoyos para el campo y obra comunitaria. Informó que únicamente para esta zona se destinaron más de 11.6 millones de pesos en apoyos al sector agropecuario y que, en toda la microrregión, la inversión asciende a 66 millones de pesos en acciones de bienestar, infraestructura y desarrollo rural. Además, anunció la ejecución de siete proyectos de obra comunitaria en Pantepec y más de 25 obras en la región.

Armenta Mier subrayó que la transformación del campo poblano se construye con inversión histórica y tecnología al servicio de las y los productores. Explicó que, al inicio de su administración, el Gobierno del Estado no contaba con maquinaria agrícola y que hoy dispone de mil 800 equipos, entre tractores, drones, sembradoras, cosechadoras e implementos especializados, cifra que crecerá a 2 mil 500 el próximo año.

Destacó que el programa permitió pasar de 50 mil hectáreas sembradas de temporal en 2025 a 200 mil hectáreas en 2026, con la meta de alcanzar 400 mil hectáreas el próximo año, mediante el acompañamiento gubernamental con maquinaria, diésel, semilla, fertilizante y asistencia técnica. También resaltó la estrategia para generar valor agregado a la producción mediante la marca Cinco de Mayo, que impulsa productos como el café soluble poblano, miel, cítricos y otros agroalimentos con potencial de comercialización nacional e internacional.

Durante el evento, el subsecretario de Producción y Productividad Primaria, José Francisco Esquitín Alonso, informó que el Gobierno del Estado invierte más de 11 millones de pesos para beneficiar a mil 775 productoras y productores de Francisco Z. Mena, Jalpan, Pantepec y Venustiano Carranza, mediante la entrega de 10 mil 777 sacos de insumos estratégicos destinados a la producción de granos básicos, frijol, café, cítricos y frutales.

Precisó que estos apoyos fortalecen la fertilidad del suelo y llegan en el momento oportuno para aprovechar el ciclo de lluvias. Añadió que, alineados con la política de soberanía alimentaria que fomenta la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gobierno de Puebla incrementó el presupuesto para el campo de mil 634 millones de pesos en 2025 a mil 700 millones de pesos en 2026, consolidando una revolución agrícola con un gobierno de territorio y no de escritorio.

La presidenta municipal de Pantepec, Araceli Gaspar, reconoció que esta es la cuarta visita del gobernador al municipio, lo que refleja una administración cercana y presente en los momentos de mayor necesidad. Agradeció el respaldo brindado tras las contingencias naturales y destacó la inversión histórica destinada al campo, así como la entrega de maquinaria que ha permitido rehabilitar caminos, sacar cosechas, ejecutar acciones preventivas para reducir riesgos por inundaciones y fortalecer la productividad agrícola. También resaltó el impacto del programa de Obra Comunitaria, que, además de mejorar la infraestructura, fortalece la organización y la participación social de las comunidades.

Como parte de la jornada, el Gobierno del Estado entregó insumos estratégicos para la producción, equipamiento agrícola, registros de marca para productores, recursos del programa Obra Comunitaria Por Amor a Puebla, apoyos para infraestructura educativa y la conclusión de obras en planteles escolares del municipio.

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