Suspenden actividades ecoturísticas en Cuetzalan por lluvias

Las actividades turísticas en grutas, ríos subterráneos y otros puntos ecoturísticos considerados de riesgo en Cuetzalan del Progreso fueron suspendidas de manera indefinida debido a las intensas lluvias que persisten en la Sierra Nororiental de Puebla.

La medida fue confirmada por la regidora de Turismo, Sandra Montalvo, quien señaló que la restricción busca evitar nuevos incidentes mientras continúan las condiciones climatológicas adversas.

La suspensión ocurre en medio del operativo de búsqueda de la familia Peña, luego del accidente registrado en la Gruta de Chichicazapan.

Estas labores de rescate permanecen condicionadas por el clima y se espera que sean reanudadas este domingo, cuando también se incorporen buzos especializados de la Defensa Nacional para reforzar las exploraciones en el sistema subterráneo.

Te puede interesar: Hallan dos cuerpos más en gruta de Cuetzalan; suman tres fallecidos

De acuerdo con información de fuentes federales, el apoyo fue solicitado tras cuatro días de intensas maniobras encabezadas por la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Hasta el momento han sido localizados tres cuerpos durante el operativo, mientras que el personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) prepara la extracción de los restos recuperados.

Las autoridades mantienen la búsqueda del último excursionista desaparecido, aunque las lluvias continúan representando el principal obstáculo para ingresar nuevamente a la zona de riesgo.

Editor: César A. García

Te recomendamos: