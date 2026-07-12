Anuncian más obras, maquinaria y apoyos para la Sierra Norte

Con una estrategia que integra infraestructura, fortalecimiento al campo, educación y desarrollo comunitario, el gobernador Alejandro Armenta Mier reafirmó el compromiso de su administración con la Sierra Norte y destacó el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien brindó apoyo a la junta auxiliar de Villa Ávila Camacho (La Ceiba) durante la emergencia provocada por las lluvias de 2025 y mantiene seguimiento permanente a las acciones que se realizan en la región.

Armenta Mier informó que la maquinaria permanecerá en la zona para continuar con el dragado del río y prevenir riesgos para la población. Además, resaltó la rehabilitación de la carretera a Gilberto Camacho y anunció el compromiso de ejecutar el adoquinamiento del tramo que conecta el centro de La Ceiba con el campo deportivo, una vez que Petróleos Mexicanos (PEMEX) autorice la intervención debido al paso de ductos.

Afirmó que el combate a la pobreza requiere generar riqueza comunitaria mediante el impulso al campo, la tecnología, la educación y la ciencia. También destacó el trabajo territorial de las y los delegados, quienes reciben las necesidades de la población y fortalecen programas como Obra Comunitaria, que pasó de una inversión de mil millones de pesos y más de 4 mil obras en 2025, a mil 500 millones de pesos este año, con la meta de alcanzar 2 mil millones de pesos en 2027.

En su intervención, el secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, informó que la dependencia adquirió 277 máquinas para integrar 14 Módulos de Terracerías y 13 Módulos de Pavimentación. En la microrregión de Xicotepec operan 13 máquinas que benefician a más de 128 mil habitantes de Francisco Z. Mena, Pantepec, Xicotepec y Zihuateutla. Con maquinaria estatal e insumos donados por Petróleos Mexicanos (PEMEX) se pavimentó la carretera La Ceiba-La Unión, en el tramo Gilberto Camacho-Villa Ávila Camacho (La Ceiba), con una intervención de 1.73 kilómetros, equivalentes a 34 calles, en beneficio de 13 localidades y más de 33 mil habitantes.

Agregó que esta vía forma parte de las 33 carreteras rehabilitadas por el Gobierno del Estado durante 2025. Además, se construyeron las calles Campo de Aviación e Ignacio Zaragoza en Villa Ávila Camacho (La Ceiba), obras que fortalecen la conectividad, facilitan el acceso a servicios y mejoran la calidad de vida de las familias de la región.

Por su parte, el subsecretario de Producción y Productividad Primaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, José Francisco Esquitín Alonso, informó que el programa de seguridad para el campo pone a disposición de las y los productores 220 tractores, 78 drones y mil 800 implementos agrícolas, cuyo costo de diésel y operación es cubierto por el Gobierno del Estado. Además, se entregaron tres registros de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Señaló que, mediante el programa de insumos estratégicos para la producción, se destinan más de 8 millones de pesos para beneficiar a 14 mil productoras y productores de Jopala, Xicotepec y Zihuateutla, con la entrega de 8 mil 895 sacos de insumos para granos básicos, frijol, cítricos, café y frutales. Asimismo, destacó que el presupuesto de la dependencia creció de mil 674 millones de pesos en 2025 a un histórico de mil 700 millones este año para fortalecer la tecnificación y competitividad del sector agropecuario.

En esta gira de trabajo, se entregaron certificados para la construcción y rehabilitación de espacios educativos en el Preescolar Niños Héroes de San Agustín Atlihuacán y la Primaria Venustiano Carranza de Tlaxcalantongo. De igual forma, se distribuyeron mil árboles —700 plantas de limón persa, 200 de chicozapote y 100 de mamey— y 111 equipos de cómputo tipo laptop como complemento a sistemas fotovoltaicos para escuelas de doce municipios.

El secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, destacó que las y los delegados permanecen en territorio para atender las necesidades de la ciudadanía y fortalecer programas como Obra Comunitaria, mediante el cual la población administra los recursos a través de tesoreras comunitarias; en esta jornada se entregaron 22 millones de pesos. En tanto, el secretario de Educación Pública, Manuel Viveros Narciso, señaló que el Gobierno del Estado trabaja bajo los principios del Humanismo Mexicano, en coordinación con el Gobierno Federal, para ampliar las oportunidades educativas mediante la entrega de equipos fotovoltaicos y de cómputo, en beneficio de miles de estudiantes y docentes de la entidad.

Por su parte, el presidente municipal de Xicotepec, Carlos Barragán Amador, agradeció el respaldo del gobernador Alejandro Armenta Mier durante la emergencia por lluvias de octubre de 2025, cuando recorrió la zona junto con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Reconoció que el trabajo estatal se refleja en la rehabilitación de la carretera a Gilberto Camacho, el dragado del río, los apoyos para el campo, la Obra Comunitaria y la coordinación con autoridades federales para fortalecer la seguridad.

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