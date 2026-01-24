Armenta supervisa avances en construcción del “Forum Pensar en Grande”

Para garantizar el cumplimiento y avance de los proyectos estratégicos que detonan el desarrollo de Puebla, el gobernador Alejandro Armenta constató el progreso en la construcción del Forum Pensar en Grande.

La inversión será de 147 millones de pesos y el área de intervención será de 7 mil 880 metros cuadrados. Cabe recordar que la Secretaría de Infraestructura ejecutó previamente la demolición de lo que en su momento fue El Relicario.

Durante el recorrido por la obra, el mandatario estatal recordó que contará con tres formatos: Palenque, Arena y Lienzo Charro. Dijo que el objetivo es realizar eventos culturales, artísticos y deportivos, el inmueble se construye bajo los lineamientos que especifica el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

El delegado del Centro INAH en Puebla, Gustavo Donnadieu Cervantes, explicó que se trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Infraestructura para proteger el subsuelo de la zona y aseguró que el edificio no superará la altura de las construcciones ya existentes.

El secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, detalló que los espacios que conformarán el complejo contarán con capacidades diseñadas para albergar eventos de gran magnitud y garantizar la comodidad y seguridad de las y los asistentes.

Precisó que el Lienzo Charro tendrá una capacidad para 6 mil personas, mientras que el escenario Arena podrá recibir hasta 8 mil 600 asistentes, en tanto, el Palenque dispondrá de un aforo de 7 mil 500 personas, lo que permitirá la realización de eventos culturales, artísticos y deportivos.

