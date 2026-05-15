Iniciativa de infancias trans cumple sentencia de la SCJN, explica diputada

La iniciativa de reforma al Código Civil del Estado sobre identidad de género autopercibida en menores de edad y el trabajo legislativo derivado del análisis de ésta, contribuye al cumplimiento de la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 73/2021, expuso la diputada Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez.

La legisladora recordó que la iniciativa presentada el 15 de diciembre de 2025 es una propuesta que no implica obligar a las infancias a procesos de hormonización, ni a someterse a terapias de reafirmación de género y/o sexo. El objetivo es que el Código Civil reconozca un procedimiento administrativo accesible, sin requisitos médicos o psiquiátricos, ni condicionamientos basados en prejuicios relacionados con la edad.

Asimismo, reconoció que el tema de las denominadas “infancias trans” requiere una socialización amplia y un análisis con enfoque de derechos humanos, así como priorizar el interés superior y el respeto irrestricto al libre desarrollo de la personalidad de las y los menores.

Gabriela Chumacero enfatizó que es respetuosa de la libertad de expresión de la ciudadanía; al mismo tiempo, indicó que las normas jurídicas, sin importar la edad de las personas a quienes se aplican, deben adecuarse a la realidad social para brindar certeza jurídica.

Este jueves 14 de mayo, integrantes de la organización CitizenGO y grupos en defensa de la familia, se manifestaron en las inmediaciones del Congreso para solicitar que no se apruebe la iniciativa en mención y proteger a las infancias. El grupo fue escuchado y atendido por la diputada Celia Bonaga y por el diputado Marcos Castro, así como por integrantes de la Unidad de Atención Ciudadana del Poder Legislativo.

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