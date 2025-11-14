SEP y SNTE acuerdan acciones para atender demandas de docentes

Tras la manifestación de docentes de la Sección 51 del SNTE, la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla y la dirigencia sindical acordaron una serie de acciones para atender las demandas del magisterio, además de instalar una nueva mesa de diálogo el próximo 28 de noviembre.

Durante la tarde-noche del jueves, se llevó a cabo una mesa de diálogo en las oficinas centrales de la SEP, encabezada por el titular de la dependencia, Manuel Viveros Narciso, y el secretario general de la Sección 51, Alfredo Gómez Palacios, con la participación de representantes de la Secretaría de Gobernación estatal.

Posterior al encuentro, el líder sindical del magisterio, Alfredo Gómez Palacios afirmó que se acordó liberar el recurso para la convocatoria de cambio de categorías y horas adicionales en Media Superior, una de las principales exigencias del magisterio.

Asimismo, pactaron establecer los mecanismos de asignación de las plazas de tiempo completo tipo C en Educación Superior, en coordinación directa con la autoridad educativa.

Indicó que también se acordó instalar mesas de trabajo permanentes para analizar las necesidades de los distintos niveles educativos y del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE).

Por su parte, la SEP de Puebla confirmó que analizará cada una de las propuestas presentadas en la mesa de negociación, entre ellas, la asignación de plazas, regularización de claves, así como los procesos de recategorización y homologación.

Además refrendó su compromiso de atención y cercanía con el magisterio poblano con la finalidad de atender sus solicitudes, garantizar el respeto a los derechos laborales, individuales y sindicales de las y los trabajadores de la educación.

