Mundial Sub-17: México elimina a Argentina en penales

La Selección Mexicana Sub-17 clasificó a los octavos de final del Mundial de Catar 2025 tras eliminar Argentina con un marcador global de 5-4 en tiros penales, luego de empatar 2-2 durante el tiempo reglamentario este viernes.

El partido comenzó con ventaja para Argentina, que abrió el marcador al minuto 8 con anotación de Ramiro Tulian.

México reaccionó en la segunda mitad: Luis Gamboa anotó el empate al minuto 46 y dio la vuelta al marcador al 56. Sin embargo, Argentina igualó el encuentro al minuto 86 tras un error del guardameta, que se equivocó en un tiro de esquina, forzando la definición por penales.

¡El héroe del día! 🙌



El penal definitivo, anotado por nuestro arquero. ¡ENORME, SANTI LÓPEZ! 🔥



🇦🇷 2(4)-(5)2 🇲🇽#ProyectoSeleccionespic.twitter.com/eUUW4THqNi — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) November 14, 2025

En la serie de penales, el portero mexicano Santiago López se convirtió en la figura al detener el primer lanzamiento argentino.

Después de que ambos equipos convirtieran sus siguientes disparos, López anotó el penal definitivo que selló la clasificación mexicana con un 5-4 en la ronda de penaltis.

Con esta victoria, México avanza a la fase de octavos de final del torneo, donde enfrentará a la selección de Portugal. El triunfo representa una destacada actuación del conjunto dirigido por Carlos Cariño, que superó a una selección invicta que marchó con tres triunfos durante la fase de grupos, mientras que México clasificó gracias al nuevo formato.

Te recomendamos: