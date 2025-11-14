Muralista Teddy Kelly intervendrá Puente Vial en Carlos Camacho Espíritu

Para contribuir a las estrategias del Gobierno de la Ciudad de Puebla implementadas para reducir la incidencia de siniestros viales, los secretarios de Economía y Turismo, Jaime Oropeza Casas, así como de Movilidad e Infraestructura, David Aysa Salazar, firmaron una carta compromiso con el muralista Teddy Kelly, lo que permitirá la intervención de la parte inferior del Puente Vial en Bulevar Carlos Camacho Espíritu y 14 Sur.

En el marco del Foro Creadores México, Oropeza Casas agradeció la disposición de este artista internacionalmente reconocido por sus obras, para colaborar con el mejoramiento de la imagen urbana y de las condiciones de seguridad en la ciudad de Puebla.

Agregó que por su ubicación, en las inmediaciones de Ciudad Universitaria, también puede convertirse en motivo de inspiración para las y los jóvenes.

El vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado de la BUAP, Ygnacio Martínez Laguna, también celebró la intervención al considerar que este trabajo coordinado, favorece el desarrollo del municipio de Puebla y especialmente, del desarrollo integral de las personas.

Kelly expresó su beneplácito por estar en la ciudad de Puebla y tener la oportunidad de colaborar en la construcción de un ambiente más agradable y seguro para todas las personas que transitan por la zona, como conductores, pasajeros o peatones y, de esa manera, contribuir a la movilidad segura.

