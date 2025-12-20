Pepe Chedraui y Manuel Viveros fortalecen acciones en educación

El presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, y el secretario de Educación Pública del Estado de Puebla, Manuel Viveros Narciso, sostuvieron una reunión de trabajo para fortalecer las acciones en esta materia a favor de la niñez en la capital poblana.

Uno de los compromisos del Gobierno de la Ciudad es sumar en las acciones por la educación para beneficio tanto de las y los estudiantes como de docentes, a fin de que tengan adecuadas condiciones de aprendizaje.

El edil y el titular de la dependencia acordaron continuar trabajando en unidad con la visión de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y del gobernador del estado, Alejandro Armenta, quienes siguen desarrollando políticas públicas para una educación de calidad.

Te recomendamos: