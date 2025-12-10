Ayuntamiento de Puebla entrega reconocimientos por igualdad de género

En el marco del cierre de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, el Gobierno de la Ciudad, a través de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, encabezada por Zaira González, llevó a cabo la Entrega de Reconocimientos “PUEBLA IMPARABLE: Agentes de Cambio para la Igualdad Sustantiva”, con el objetivo de fortalecer la sensibilización social y reconocer a personas que contribuyen de manera activa a la prevención de la violencia contra mujeres y niñas.

“Este proceso inició con la firma del Acuerdo de Colaboración entre el Gobierno de la Ciudad y la Organización de las Naciones Unidas, un precedente que refuerza con claridad el rumbo que hemos marcado con el liderazgo de nuestro presidente municipal, Pepe Chedraui: que las mujeres estén en el centro de la agenda pública. Hoy, con la entrega de estos reconocimientos, reafirmamos que la prevención de la violencia se construye todos los días, desde el territorio y desde las instituciones”, expresó la secretaria para la Igualdad Sustantiva de Género.

En esta jornada fueron reconocidas 150 personas por su participación y desempeño dentro del proyecto “PUEBLA IMPARABLE: Agentes de Cambio para la Igualdad Sustantiva”, entre ellas servidoras y servidores públicos, integrantes de la sociedad civil y representantes del sector educativo, quienes fortalecieron sus capacidades para la prevención, atención de la violencia y promoción de los derechos humanos desde sus entornos de actuación.

Este evento simboliza el compromiso institucional del Gobierno de la Ciudad encabezado por el presidente, Pepe Chedraui, con la construcción de una sociedad más justa e incluyente, así como con la transversalización de la perspectiva de género en las acciones cotidianas del servicio público, impulsando una respuesta adecuada, sensible y con enfoque de derechos ante los distintos tipos de violencia.

Asimismo, se destacó la vinculación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), mediante un Acuerdo de Colaboración que hoy se traduce en resultados concretos para fortalecer la prevención de la violencia por razón de género, la justicia social y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Con este acto, el Gobierno de la Ciudad, a través de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, refrenda su compromiso con la igualdad sustantiva, la prevención de las violencias, el bienestar emocional y el acceso a derechos de mujeres y niñas, avanzando con firmeza hacia una Puebla más segura, más igualitaria y con oportunidades para todas.

