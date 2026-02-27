Contraloría Municipal de Puebla supervisa operativos alcoholímetro

Con el firme compromiso del presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui, de proteger la vida, la integridad y el patrimonio de las familias poblanas, la contralora municipal, Dulce Lilia Rivera Aranda, junto con personal de la dependencia, realiza acompañamientos de supervisión en los operativos de alcoholímetro implementados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), con el propósito de garantizar que se desarrollen con estricto apego a la legalidad, la transparencia y el respeto a los derechos humanos.

Durante estas jornadas, la Contraloría Municipal verifica que los procedimientos aplicados por los elementos de seguridad y el personal de los Juzgados Cívicos cumplan con la normatividad vigente y los protocolos establecidos, asegurando que estas acciones preventivas se lleven a cabo de manera correcta, imparcial y en beneficio de toda la población.

Destacó que esta labor forma parte de una estrategia integral de vigilancia institucional que fortalece la confianza ciudadana y contribuye a prevenir accidentes viales ocasionados por el consumo de alcohol. En este sentido, informó que de enero a la fecha se ha participado en 37 operativos, acompañando estas acciones orientadas a salvaguardar la seguridad de la ciudadanía.

Los operativos alcoholímetro forman parte de la estrategia integral impulsada por el Gobierno de la Ciudad, orientada a prevenir accidentes viales, promover una conducción responsable y fortalecer una cultura de prevención que contribuya al bienestar y la seguridad de todas las personas que transitan por el municipio.

