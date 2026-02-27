Detienen a hombre por delitos contra la salud en Atlixco

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco aseguró a un hombre en la colonia Valle Sur, tras ser detectado consumiendo presuntas sustancias ilícitas en la vía pública, como parte de los recorridos permanentes de vigilancia.

Durante la intervención, elementos municipales localizaron dos bolsitas con sustancia ilícita, una báscula gramera y un encendedor. El individuo fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público por su probable responsabilidad en delitos contra la salud.

El Gobierno Municipal de Atlixco refrenda su compromiso con la seguridad, el orden y la paz social, fortaleciendo la vigilancia preventiva y actuando con estricto apego a la ley y respeto a los derechos humanos.

